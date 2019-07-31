31.07.2019, 21:31
Разведка США узнала о смерти сына бен Ладена
ИА «Ореанда-Новости». США получили разведывательные данные о смерти Хамзы бен Ладена - сына основателя террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена, пишет РИА Новости.
Хамзы бен Ладена считали возможным преемником Усамы. Отмечается, что службы США не дали информации о том, причастны ли США к его смерти.
Ранее США объявили награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене. Против него также действуют санкции США. По информации госдепартамента, он официально состоит в рядах «Аль-Каиды» с 2015 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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