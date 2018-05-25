ОРЕАНДА-НОВОСТИ Администрация Корейской Народно-Демократической Республики заявила, что «очень сожалеет» о решении Дональда Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном. По их мнению, у президента Америки не хватает воли или самоуверенности.

Напомним, что одной из причин отмены саммита стала «враждебность» политических высказываний оппонента. США взволновало одно из последних заявлений заместителя главы министерства иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи, в котором чиновник негативно высказывается о Майке Пенсе - вице-президента США, и критикует его мнение о возможном применении «ливийского сценария», т.е. вооруженной агрессии по отношении к КНДР. Пхеньян считает, что гнев и откровенное чувство вражды, о которых высказался американский лидер, не что иное, как отпор действиям по стабилизации отношений между странами

Помимо этого, Северная Корея заявила о готовности решать все необходимые вопросы и проблемы за совместным столом переговоров, причем в любые, даже самые короткие сроки. Основной внешнеполитической задачей страны является мир и процветание всех жителей корейского полуострова.

Было высказано, что Пхеньян глубоко уважает американского лидера, ценит все его шаги, направленные на открытый диалог с КНДР. По их словам, о таких шагах, как саммит с представлением обоих лидером, не могли и мечтать все предыдущие главы Белого дома. Однако, внезапный отказ от встречи, был для Кореи полной неожиданностью.

Пресс-секретарь президента Российский Федерации Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на решение об отмене встречи: «Президент в целом обеспокоен и сожалеет в связи с этой отменой».

Некоторые эксперты полагают, что Трамп боялся, что корейский лидер первый отменит приезд на саммит и поступил превентивно.

24 мая Трамп заявил об отказе от встречи с лидером Северной Кореи, проведение которой было назначено на середину июня в городе Сингапуре.