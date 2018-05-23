ОРЕАНДА-НОВОСТИ Как заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, они не увидели никаких новых фактов в ситуации с отказом в выдаче визы русскому предпринимателю Роману Абрамовичу. По словам представителя ведомства весь процесс выдачи разрешений на нахождение в Великобритании стал полностью политизированным. Все решения о выдаче или отказе принимаются не на основании конкретных критериев, а в соответствии с тем или иным мнением, относительно рассматриваемого лица. Чем руководствовалась в данном случае английская сторона, не уточняется. По мнению российского МИДа англичане просто устали искать какие-либо внятные отговорки или объяснения.

Британские издания выразили мнение, что на Даунинг-стрит не никогда не разъясняли конкретные случаи предоставления виз иностранным гражданам, однако аргументированным является предположение, что некоторые обеспеченные лица, которые ранее направляли заявление на выдачу на, так называемую, визу для инвестирующих до введения в действие изменений в английском законодательстве, теперь не подпадают под новые критерии.

Роману Абрамовичу была выдана как раз «инвесторская» виза. Их выдают на срок до сорока месяцев за вклад в экономику более 2 миллионов фунтов стерлингов. Время действия визы Абрамовича, как сообщается, истек в апреле месяце текущего года.

Визы данного вида начали выдавать с 2008 года во время всемирного экономического кризиса, как один из способов вливания иностранных денег в британскую экономическую среду. Через два года после этого, чтобы появилась возможность получить на визу инвестора первого уровня, заявителю необходимо было иметь 1 миллион фунтов, затем сумму была увеличена до двух миллионов.

С конца лета 2015-го года утвердили обновленные требования: вкладываемый капитал не должен быть приобретен с применением незаконных способов. При этом английская администрация должна быть уверены, что средства не используются во враждебных целях, которые могут нанести вред Англии. Есть основания полагать, что именно из-за этих подозрений у британской стороны возникли вопросы к Роману Абрамовичу.