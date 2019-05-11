ИА «Ореанда-Новости». Беспилотная камера накануне зафиксировала движение внутри демилитаризованной зоны, которая разделяет Северную и Южную Кореи. Однако, это не было признаком присутствия войск на марше. Вместо этого на фотографиях оказался редкий чёрный медведь, карабкающийся на скалы рядом с мирным ручьем.

Животное было идентифицировано как азиатский чёрный медведь, вид, который обитает в некоторых частях Азии, включая Корейский полуостров. Южнокорейские учёные определили по снимкам, что медведю было около восьми или девяти месяцев, он весил около 35 кг. Азиатский чёрный медведь находится под угрозой исчезновения и классифицирован как «уязвимый» в Красном списке Международного союза охраны природы. Эксперты говорят, что это открытие подчеркивает экологическую важность региона, который в значительной степени отрезан от наблюдения человека из-за наземных мин и длительной напряжённости между двумя Кореями.

В Южной Корее азиатский чёрный медведь был почти уничтожен до того, как правительство начало программу восстановления 15 лет назад. Число этих медведей в дикой природе Южной Корее в 2001 году насчитывало всего 5 особей. К сегодняшнему дню их удалось увеличить до 61, согласно данным, приведенным информационным агентством Yonhap. Экологическая ценность корейской демилитаризованной зоны была подтверждена многими учёными, исследовавшими регион.



