ИА «Ореанда-Новости». «Нафтогаз Украины» объявил о повышении цен на газ для украинской промышленности на 20% с 1 сентября 2018 года - такое заявление от национальной компании в одночасье разлетелось по всем средствам массовой информации. Новость несёт сразу два негативных «сюрприза». Во-первых, увеличение цен увесистым грузом ляжет на плечи украинцев и экономики в целом, а во-вторых, страна путём реформ и принципиального отказа от транзита российского газа загнала себя в ситуацию, при которой компания прожить без поставок не может, но в то же время практически перестанет получать их всего через полтора года.

В «Нафтогазе» заявили, что ценовые предложения были скорректированы из-за значительного изменения составляющих цены природного газа, в частности, роста котировок на европейских хабах и снижения средневзвешенного курса гривны к доллару США и евро.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич не считает, что рост цен в украинской промышленности – явление не сенсационное, особенно если учесть, что цены на газ в Европе также подскочили, а гривна при этом обесценилась до 10%.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский полагает, что цены на газ для украинской промышленности при неблагоприятном сценарии продолжат рост и могут достигнуть и 15 тысяч гривен за тысячу кубометров, а то и выше.

Особенно интересно в сложившейся ситуации то, что несколько лет назад компания была монополистом по продаже газа, а на сегодняшний день практически не имеет влияния на рынок газа среди промышленных потребителей.

Национальная компания утратила тот источник доходов, который в предыдущие годы считался основным, и теперь находится на содержании и снабжении большого числа частных трейдеров, поставляющих газ по более доступной цене.

Несмотря на то что потеря промышленности — серьёзный удар по доходам «Нафтогаза Украины», ни у самой компании, ни у властей нет никакого запасного плана действий. Причём и те, и другие упорно убеждают общественность, что он и не нужен, в то время как всё глубже погружаются в долговую яму.