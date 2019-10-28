ИА "Ореанда-Новости"Дэвиду Линчу, создателю легендарной кинематографической франшизы "Твин Пикс" вручили почетный "Оскар". Награду вручают за заслуги перед киноиндустрией. 

Американскиий режиссёр получил награду в городе Лос-Анджелесе 27 октября. Во время церемонии Линч был как обычно немногословен. Он сдержанно поблагодарил тех, кто вручал ему награду, и заметил, что у них очень интересный вкус. 

В тот день Линч был не единственным, кого наградили почетным "Оскаром". Эту награду также получили актёр Уэс Стьюди и режиссёр Лина Вертимюллер.