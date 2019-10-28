Американскиий режиссёр получил награду в городе Лос-Анджелесе 27 октября. Во время церемонии Линч был как обычно немногословен. Он сдержанно поблагодарил тех, кто вручал ему награду, и заметил, что у них очень интересный вкус.В тот день Линч был не единственным, кого наградили почетным "Оскаром". Эту награду также получили актёр Уэс Стьюди и режиссёр Лина Вертимюллер.