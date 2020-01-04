04.01.2020, 16:56
Рекламная кампания с певицей Кайли Миноуг приостановлена в Австралии
ИА «Ореанда-Новости». В Австралии в связи с лесными пожарами была закрыта рекламная кампания Австралии, в которой певицей Кайли Миноуг исполняется композиция Matesong, созданная музыкантом Эдди Перфектом. Об этом передает издание The Sydney Morning Herald.
Ролик с Кайли Миноуг был создан в сентябре 2019 года, когда в Австралии уже случились первые пожары, но задолго до того, как они приняли катастрофическую форму.
В ролике снимались также комик Адам Хиллс, спортсмены Иан Торп и Эшли Барти. В этом видео австралийские знаменитости запечатлены на фоне идиллических пейзажей, которые не затронуты огнём. Клип был заказан организацией Tourism Australia для того, чтобы рекламировать страну.
Представителем организации заявлено, что она выражает сочувствие общинам и семьям, пострадавшим от пожара, и приостанавливает рекламную кампанию "из уважения".
Ролик с Кайли Миноуг был создан в сентябре 2019 года, когда в Австралии уже случились первые пожары, но задолго до того, как они приняли катастрофическую форму.
В ролике снимались также комик Адам Хиллс, спортсмены Иан Торп и Эшли Барти. В этом видео австралийские знаменитости запечатлены на фоне идиллических пейзажей, которые не затронуты огнём. Клип был заказан организацией Tourism Australia для того, чтобы рекламировать страну.
Представителем организации заявлено, что она выражает сочувствие общинам и семьям, пострадавшим от пожара, и приостанавливает рекламную кампанию "из уважения".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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