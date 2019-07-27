ИА «Ореанда-Новости» Известный хип-хоп-исполнитель Баста разместил в социальной сети Instagram видеообращение, в котором он призывает федеральные и местные органы властям решить проблему с пожарами в сибирских регионах.

«В Сибири и на Дальнем Востоке прямо сейчас горит несколько миллионов гектаров леса. Смог от пожаров накрыл крупнейшие города, в которых людям нечем дышать. Они дышат гарью. Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации. Мы много потеряли, но осталось то, что ещё можно спасти», – сказал артист.

В Красноярском крае и Иркутской области огнём охвачены несколько миллионов гектаров тайги, дым проник во многие населённые пункты. Власти указывают на то, что смог от горящих лесов при соблюдении требований безопасности безвреден для здоровья. В труднодоступных местах пожары не тушат, мотивируя это экономической нецелосообразностью.