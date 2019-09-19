19.09.2019, 18:08
Рэпер Оксимирон устроил чтения за свободу слова с Бастой, L'One и Шевчуком
ИА «Ореанда-Новости»
Мирон Фёдоров, под сценическим именем Oxxxymiron, поучаствовал в рэперских чтениях текстов #сядьзатекст.
Общая задумка была такова: на сцену выставили кровать, символизирующую спальню, и читали стихотворения, а рядом стояла судья и вычитывала поэтам приговор по статье № 298 УК РФ утратившей силу.
По словам зрителей, Оксимирон читал монолог Чацкого из комедии «Горе от ума» Грибоедова. Кроме того, вслух читалась ода «Вольность» Александра Пушкина.
Источник: «Ореанда-Новости»
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