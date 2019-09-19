Мирон Фёдоров, под сценическим именем Oxxxymiron, поучаствовал в рэперских чтениях текстов #сядьзатекст.

Общая задумка была такова: на сцену выставили кровать, символизирующую спальню, и читали стихотворения, а рядом стояла судья и вычитывала поэтам приговор по статье № 298 УК РФ утратившей силу.

По словам зрителей, Оксимирон читал монолог Чацкого из комедии «Горе от ума» Грибоедова. Кроме того, вслух читалась ода «Вольность» Александра Пушкина.