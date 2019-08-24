24.08.2019, 13:10
Рэпера Дрейка обвиняют в плагиате
ИА «Ореанда-Новости». Музыкант из Нового Орлеана Сэм Скалли подал иск в суд на канадского рэпера Дрейка за плагиат одного из битов 19-летней давности. Скалли утверждает, что его произведение было использовано несколько раз в разных синглах певца.
В частности, Сэм обвиняет рэпера в том, что он и Big Freedia (Фредди Росс) вырезали часть его трека Roll Call, записанного в 2000 году. Дрейк использовал эту часть в синглах в In My Feelings (2018 год) и в Nice For What (2018 год) без разрешения автора. за исполнение одной из этих песен Дрейк удостоился награды Грэмми.
Скалли утверждает, что он не знал про "кражу" своих треков до того, как песни начали занимать высшие места в музыкальных чартах. Сам Дрейк пока не дал комментариев на эту тему.
В частности, Сэм обвиняет рэпера в том, что он и Big Freedia (Фредди Росс) вырезали часть его трека Roll Call, записанного в 2000 году. Дрейк использовал эту часть в синглах в In My Feelings (2018 год) и в Nice For What (2018 год) без разрешения автора. за исполнение одной из этих песен Дрейк удостоился награды Грэмми.
Скалли утверждает, что он не знал про "кражу" своих треков до того, как песни начали занимать высшие места в музыкальных чартах. Сам Дрейк пока не дал комментариев на эту тему.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии