ИА «Ореанда-Новости» . Измененная президентская печать, на фоне которой выступал американский лидер Дональд Трамп,. Об этом пишет The Washington Post. Как рассказали в компании Turning Point, организовавшей ставшее скандальным мероприятие, сотрудник, когда в последний момент искал картинку в интернете. Провинившегося уже уволили. «Не думаю, что это был злой умысел, но всё же», — отметил представитель организации. Он также назвал произошедшее неприемлемым.

Газета пообщалась и с придумавшим пародийное изображение графическим дизайнером Чарльзом Лизоттом (Charles Leazott). Мужчина рассказал, что раньше был ярым республиканцем, однако разочаровался в выборе Трампа её кандидатом на выборах.

По его словам, измененная версия печати не предназначалась для широкой аудитории, а найти его вариант в сети не так просто. В этой связи он не верит, что произошедшее — простая ошибка. «Нелепость. Печать надо специально искать. Это не случайность», — считает дизайнер.

О выступлении Трампа на фоне измененной печати сообщалось 25 июля. Американский лидер выступил на фоне неверной проекции на съезде студентов организации Turning Point.

На изображении орлу добавили вторую голову — как намёк на расследование о связях с Россией. В лапе вместо стрел он сжимает клюшки для гольфа — президент увлекается этим дорогостоящим видом спорта. Кроме того, на печати вместо оливковой ветви нарисована пачка денег, а вместо девиза на латинском — оскорбление на испанском.