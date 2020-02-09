ИА «Ореанда-Новости». СМИ сообщили о том, что Трамп попросит Конгресс объёмы средств, которые направлены на противодействие России.

Белый дом намерен попросить сократить объём помощи иностранным государствам на 21%. Вместо этого предлагается увеличить объём средств, которые направлены на противодействие России и Китаю. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома.

Попросить изменить структуру бюджета вашингтонская администрация намерена в своём финансовом запросе на следующий финансовый год, который начнётся в октябре.

Также сообщается, что уровень помощи Украине намерены оставить на прежнем уровне. Бюджетная заявка будет опубликована уже в понедельник.