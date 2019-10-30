Картина повествует о том, как Элизабет Тейлор одной из первых выступила против эпидемии ВИЧ. События разворачиваются в 1980-е годы. В центре событий находятся Элизабет Тейлор и её ассистент Роджер Уолл - гей, родом с Юга Соединенных Штатов Америки.Рэйчел Вайс - британская актриса. В послужном списке уроженки города Лондона 1970 года рождения 126 кинематографических работ. В 2006 году Рэйчел Вайс получила главную награду "Оскара" в категории "Лучшая женская роль второго плана" за работу в фильме "Преданный садовник".