10.04.2020, 07:44
Рейтинг Трампа обновил рекорд на фоне распространения коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Рейтинг главы США Дональда Трампа на фоне распространения инфекции коронавируса обновил новый рекорд. На это указывают результаты опроса, который был проведён по заказу телеканала Fox News, сообщает Лента.ру.
Согласно результатам опроса, работу нынешнего президента США одобряют сорок девять процентов отвечавших. С ними не согласились 49 процентов респондентов. Два процента не смогли дать ответ.
Ранее работу Трампа оценивали положительно 48 процентов участников опроса из США.
По мнению специалистов, данные показатели связаны с тем, что жители США считают целесообразными меры по борьбе с коронавирусом, которые принимаются руководством страны.
Согласно результатам опроса, работу нынешнего президента США одобряют сорок девять процентов отвечавших. С ними не согласились 49 процентов респондентов. Два процента не смогли дать ответ.
Ранее работу Трампа оценивали положительно 48 процентов участников опроса из США.
По мнению специалистов, данные показатели связаны с тем, что жители США считают целесообразными меры по борьбе с коронавирусом, которые принимаются руководством страны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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