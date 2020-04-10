На это указывают результаты опроса, который был проведён по заказу телеканала Fox News, сообщает Лента.ру.Согласно результатам опроса,. С ними не согласились 49 процентов респондентов. Два процента не смогли дать ответ.Ранее работу Трампа оценивали положительно 48 процентов участников опроса из США.По мнению специалистов, данные показатели связаны с тем, что жители США считают целесообразными меры по борьбе с коронавирусом, которые принимаются руководством страны.