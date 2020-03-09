09.03.2020, 10:11
РФ готова к падению цены на нефть до тридцати долларов
ИА «Ореанда-Новости». Ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета РФ от падения стоимости нефти до двадцати пяти - тридцати долларов за баррель на протяжении шести - десяти лет. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве финансов РФ.
По информации от ведомства, рост доллара выше 65,7 рубля на каждый рубль меняет бюджет на семьдесят миллиардов рублей. В ведомстве также заявили, что, для компенсации дефицита бюджета, намерены продавать валюту на рынке.
По информации от ведомства, рост доллара выше 65,7 рубля на каждый рубль меняет бюджет на семьдесят миллиардов рублей. В ведомстве также заявили, что, для компенсации дефицита бюджета, намерены продавать валюту на рынке.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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