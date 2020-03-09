ИА «Ореанда-Новости». Ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета РФ от падения стоимости нефти до двадцати пяти - тридцати долларов за баррель на протяжении шести - десяти лет. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве финансов РФ. 

По информации от ведомства, рост доллара выше 65,7 рубля на каждый рубль меняет бюджет на семьдесят миллиардов рублей. В ведомстве также заявили, что, для компенсации дефицита бюджета, намерены продавать валюту на рынке.