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. Соответствущее обращение размещено в Twitter-аккаунте постпредства при ООН.В сообщении заявлено, что пришло время для глобальной солидарности. Также в документе сказано, что международное сообщество не может позволить политическим счётам стоять на пути к спасению человеческих жизней.