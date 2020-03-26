26.03.2020, 08:11
РФ и ещё семь стран выступили с предложением снять мешающие борьбе с коронавирусом санкции
ИА «Ореанда-Новости». РФ, КНР, Венесуэла, Сирия, КНДР, Иран, Никарагуа и Куба выступили с призывом к Антониу Гутерришу, генсеку ООН, потребовать от ряда других государств снять ограничения, которые мешают в борьбе с пандемией коронавируса. Соответствущее обращение размещено в Twitter-аккаунте постпредства при ООН.
В сообщении заявлено, что пришло время для глобальной солидарности. Также в документе сказано, что международное сообщество не может позволить политическим счётам стоять на пути к спасению человеческих жизней.
В сообщении заявлено, что пришло время для глобальной солидарности. Также в документе сказано, что международное сообщество не может позволить политическим счётам стоять на пути к спасению человеческих жизней.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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