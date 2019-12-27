Договорённость об отказа от исков является составляющей протокола о газовом сотрудничестве, подписанном Украиной и РФ 20 декабря. Чтобы транзит газа продолжился, "Газпром" должен договориться с украинской компанией "Нафтогаз" и заключить соглашение с "Оператором ГТС Украины".Компания "Газпром" заявила, что "Нафтогазу" выплатит порядка 3 миллиардов долларов, которые её обязали выплатить в Стокгольмском арбитраже. При этом отмечено, что украинские власти в таком случае должны подписать с компанией мировое соглашение о том, чтобы снять претензии в 7,4 миллиарда долларов.