27.12.2019, 10:56
РФ и Украина смогли договориться о том, чтобы отказаться от взаимных претензий по газу
ИА «Ореанда-Новости». Представители РФ и Украины договорились об обнулении с начала будущего года взаимных претензий и снятии арестов имущества в счёт решений по судебным исками. Об этом было сказано руководителем Минэнерго России Александром Новаком.
Договорённость об отказа от исков является составляющей протокола о газовом сотрудничестве, подписанном Украиной и РФ 20 декабря. Чтобы транзит газа продолжился, "Газпром" должен договориться с украинской компанией "Нафтогаз" и заключить соглашение с "Оператором ГТС Украины".
В планах сторон забронировать в 2020 году мощности для транзита 66 миллиардов кубометров газа.
Компания "Газпром" заявила, что "Нафтогазу" выплатит порядка 3 миллиардов долларов, которые её обязали выплатить в Стокгольмском арбитраже. При этом отмечено, что украинские власти в таком случае должны подписать с компанией мировое соглашение о том, чтобы снять претензии в 7,4 миллиарда долларов.
Договорённость об отказа от исков является составляющей протокола о газовом сотрудничестве, подписанном Украиной и РФ 20 декабря. Чтобы транзит газа продолжился, "Газпром" должен договориться с украинской компанией "Нафтогаз" и заключить соглашение с "Оператором ГТС Украины".
В планах сторон забронировать в 2020 году мощности для транзита 66 миллиардов кубометров газа.
Компания "Газпром" заявила, что "Нафтогазу" выплатит порядка 3 миллиардов долларов, которые её обязали выплатить в Стокгольмском арбитраже. При этом отмечено, что украинские власти в таком случае должны подписать с компанией мировое соглашение о том, чтобы снять претензии в 7,4 миллиарда долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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