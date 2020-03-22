ИА «Ореанда-Новости» . Российские специалисты в центре по контролю над режимом прекращения огня в Сирии зарегистрировали три случая нарушения перемирия за одни сутки. При этом, по информации Министерства обороны Россия, Турция не зафиксировала не одного нарушения.

Россия зафиксировала три факта боевых действий на сирийской территории за минувшие сутки: в Алеппо, в провинции Латакия и в Идлибе. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии произвёл 4 акции по гуманитарной помощи; в городе Маррат, где был открыт огонь со стороны боевиков, было выдано более 270 наборов продовольственной помощи весом в 2,3 тонны.

В населённом пункте в провинции Хасеке выдали более 250 продовольственных наборов, в Телль-Мухлате – около 260 общим весом почти в тонну, в провинции Ракка – двести наборов продовольственных продуктов.