ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Honda сообщила о том, что она прекращает производство робота Asimo.

Робот очень полюбился поклонникам инновационных технологий. Asimo стал первым роботом, который умеет ходить на двух ногах, делает он это с помощью датчиков внутри его «тела». Помимо этого, машина также может распознать движущиеся объекты, например, человека, а еще определить их расположение и направление их движения. Кроме того, Asimo способен понимать голосовые команды и некоторые жесты.

Робот известен тем, что играл в футбол с бывшим президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой, одерживал победу над Келли Рипом и умел танцевать. Однажды Asimo даже упал, когда пытался подняться по лестнице, чем вызвал умиленные возгласы.

Однако компания огласила, что более не собирается продолжать производство робота. До этого Honda работала с развитием машины с восьмидесятых годов, а представила публике его в двухтысячном году. Сейчас организация проявляет желание сосредоточить силы на более рациональном производстве в сфере транспорта.

Но совсем робототехнику Honda не собирается бросать. Они анонсировали появление четырех роботов-помощников. Объявлено это было на выставке CES 2018. Квартет будет состоять из автономного внедорожника, бота-помощника и две задумки «мобильности».

Между тем, в космос отправился новый робот CIMON, созданный для помощи космонавтам - он станет голосом помощником в ходе ремонтных работ во время миссии SpaceX. CIMON (Crew Interactive Mobile Companion) обладает технологией полета от Airbus, а выглядит как приплюснутый шар и представляет собой летающий мозг в оболочке. Он будет отвечать на голосовые сообщения и вести беседу с космонавтами. Такой эксперимент даст понять, нужен ли искусственный интеллект в космическом пространстве и действительно ли он окажет необходимую помощь.

Робот отправился в космос 29 июня на ракете Falcon вместе с космонавтами.