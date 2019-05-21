ИА «Ореанда-Новости». В Германии молодая пара случайно забыла своего новорождённого младенца в такси, которое забирало их домой из больницы. Полиция Гамбурга заявила, что беспечные родители рассчитались с водителем и попрощалась с ним. Они спохватились и вспомнили, что их малыш остался на сиденье машины только тогда, когда такси уже отъехало.

Попытка папы догнать бегом машину не увенчалась успехом, и водитель, не подозревая о своём мирно посапывающим на заднем сиденье пассажире, припарковал такси в подземном гараже и отправился обедать. Хозяин машины вернулся и успел доехать до вызова в местный аэропорт, когда несовершеннолетний пассажир криком сообщил о своём присутствии.

Водитель быстро вызвал полицию, и после обследования малыша бригадой скорой помощи, маленький пассажир и его благодарные родители воссоединились.

Напомним, похожая история произошла в России в 2016 года и вызвала широкий общественный резонанс. Подвыпившая парочка оставили младенцев-близнецов в такси в западной части российской столицы. По данным полиции, водитель такси прибыл на вызов. Из подъезда дома вышли нетрезвой походкой мужчина и женщина с маленькими детьми на руках. Они положили младенцев на заднее сиденье автомашины и ушли, переругиваясь между собой. Водитель обратился в полицию, когда беспечные клиенты назад так и не вернулись.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Павел Астахов это дело взял под свой личный контроль. Российский омбудсмен отметил на своей странице в Twitter, что подобное поведение безответственных родителей, забывших своих детей в такси, есть полноправным основанием для лишения родительских прав. «Родителям, которые таким наплевательским образом относятся к жизни своих детей, нельзя доверять их воспитание", — заключил Павел Астахов.