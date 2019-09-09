ИА «Ореанда-Новости» Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обмолвился о некоторых подробностях инцидента, связанного с попыткой проникновения в режимный Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности в Подмосковье.

Чиновник сказал, что у 17 лиц, которые 8 сентября намеревались совершить акты вандализма и которые были задержаны сотрудниками службы безопасности и охраны «Роскосмоса», нашли «кое-что интересное», а некоторые из них являются гражданами других государств. «Думаю, не только полиция ими будет интересоваться, там политическая принадлежность и гражданство некоторых ребят интересны», – заявил Рогозин. Он также отметил, что, «вандалы они или не вандалы – может, дело поинтересней».