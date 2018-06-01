Российский миллиардер Роман Абрамович отказался от намерения получить инвестиционную визу Великобритании, пишет газета Sun со ссылкой на источники в окружении бизнесмена.

Ранее СМИ сообщили о сложностях с получением визы, которые возникли у миллиардера. Daily Telegraph писала, что власти Великобритании могут потребовать у Абрамовича объяснить, при каких условиях он стал обладателем столь внушительного состояния.

Но Роман Абрамович не растерялся и несколько дней назад получил гражданство Израиля, которое дает ему право находиться на территории Великобритании без визы до шести месяцев в году. При этом у Абрамовича не будет права на работу в этой стране.

Ранее власти Великобритании объявили о намерении более пристально изучить информацию о тех россиянах, которые в последние годы обосновались в стране. В частности, депутаты парламента предлагают в обязательном порядке требовать у них предоставления информации об источниках происхождении капитала. Если его обладатели не смогут предоставить подобные данные, их активы будут заморожены.

Традиционно выходцы из России особенно активны на рынке недвижимости. В одном Лондоне им по самым скромным подсчетам принадлежит недвижимости на 4 миллиарда рублей.

Дальше всех пошел Роман Абрамович, который, как известно, несколько лет назад приобрел футбольный клуб «Челси». После появления о проблемах с визой у олигарха СМИ сообщили, что строительство нового стадиона для «Челси» переносится на неопределенный срок.