ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что в связи с самоубийствами двух сотрудников ведомства, которые произошли в Ивановской и Вологодской областях, начата проверка.

Сведения о двух случаях суицида появились ранее в Telegram-канале «Омбудсмен полиции». Грибакин не указывает, в каких должностях состояли погибшие, а также когда они покончили с собой. По сведениям «Омбудсмена полиции», это случилось 20 сентября, один из самоубийц являлся начальником вневедомственной охраны по одному из районов Вологодской области в звании майора, другой – начальником штаба батальона полиции в городе Иванове в том же звании. О причинах суицида информации не приводится.