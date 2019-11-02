ИА «Ореанда-Новости» Согласно контракту, производство первой заказанной для корпорации ракеты «Ангара-1.2» должно было осуществляться до октября 2021 года. Планировалось, что с её помощью будут выведены на орбиту три спутника связи «Гонец-М». Однако, по информации РИА «Новости», сотрудничество прекратили досрочно. О причинах такого решения пока не сообщается.

Стоит отметить, что договорённости были заключены в июле этого года. Стоимость контракта, заключенного с государственным космическим научно-производственным центром им. Хруничёва, составляла больше 2 млрд рублей.