Об этом рассказывается в материале газеты "Известия".Положительная разница в последний раз была отмечена в 2010 году, когда Москве вернули 53 миллиарда рублей, а РФ дала в долг 14 миллиардов рублей. Кроме того, в прошедшем году сумма погашенных долгов стала рекордной за последние годы.По словам министра финансов Сергея Сторчака, рост погашений связан с тем, что наступил срок оплаты для шести государств. При этом главным должником Российской Федерации является Белоруссия.