05.02.2020, 08:36
России была возвращена рекордная сумма долгов
ИА «Ореанда-Новости». Впервые с 2010 года правительства других стран вернули РФ больше кредитов, чем они получили. Согласно сведениям от Федерального казначейства по исполнению бюджета, России выплатили 250 миллиардов рублей, в то время как РФ одолжила 215 миллиардов рублей. Об этом рассказывается в материале газеты "Известия".
Положительная разница в последний раз была отмечена в 2010 году, когда Москве вернули 53 миллиарда рублей, а РФ дала в долг 14 миллиардов рублей. Кроме того, в прошедшем году сумма погашенных долгов стала рекордной за последние годы.
С 2010 года российские власти выдали в займы другим государствам 1,3 триллиона рублей. Из этой суммы РФ вернула 800 миллиардов рублей.
По словам министра финансов Сергея Сторчака, рост погашений связан с тем, что наступил срок оплаты для шести государств. При этом главным должником Российской Федерации является Белоруссия.
Положительная разница в последний раз была отмечена в 2010 году, когда Москве вернули 53 миллиарда рублей, а РФ дала в долг 14 миллиардов рублей. Кроме того, в прошедшем году сумма погашенных долгов стала рекордной за последние годы.
С 2010 года российские власти выдали в займы другим государствам 1,3 триллиона рублей. Из этой суммы РФ вернула 800 миллиардов рублей.
По словам министра финансов Сергея Сторчака, рост погашений связан с тем, что наступил срок оплаты для шести государств. При этом главным должником Российской Федерации является Белоруссия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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