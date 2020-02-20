ИА «Ореанда-Новости». Президент России заявил, что взаимопомощь США в вопросах по борьбе с терроризмом возможна и будет всячески поощряться со стороны российского правительства.

Владимир Путин отметил, что благодарен Америке за информацию, которая позволила предотвратить готовившийся теракт на территории страны в конце прошлого года. Своевременно предоставленные данные ФБР позволили задержать представителей ИГИЛ, запрещенной в РФ организации, 27 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге. Злоумышленники готовили проведение террористических актов в новогодние праздники, когда в культурной столице собирается особенно много людей.

Президент уверен, что такая практика взаимной помощи стран, в том числе и поддержка России США, как никогда необходимо мирового сообществу. С каждым годом становится все востребование информация из банка глобальных данных, позволяющая эффективно вести борьбу с терроризмом.