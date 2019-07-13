ИА «Ореанда-Новости» . Российский самолёт, на борту которого находятся новые партии элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400,. Об этом сообщает телеканал NTV.

По данным ТАСС, поставки будут продолжены в ближайшие дни. 12 июля на авиабазе Мюртед уже приземлились первые два российских самолёта с партией компонентов для С-400. По условиям сделки, заключенной в 2017 году, Россия поставит Турции четыре дивизиона ЗРК общей стоимостью в $2,5 млрд.

В пятницу, 12 июля, минобороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. НАТО выразило озабоченность в связи с приобретением Турцией российских ЗРК.

Россия и Турция заключили договор о поставках ЗРК С-400 ещё в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями и различными последствиями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.

Напомним, ранее в июле официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявил, что позиция США по приобретению Турцией российских комплексов С-400 не изменилась. По её словам, Вашингтон выступает категорически против сделки, и Анкару ждут серьёзные проблемы из-за покупки российских ЗРК.