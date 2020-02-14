Об этом сообщала пресс-служба «Газпрома».Соглашение было подписано главой «Газпрома» Алексеем Миллером и белорусским послом Владимиром Семашко сегодня, 14 февраля. На обсуждении вопроса в отношении цены на голубое топливо также присутствовал белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.О такой цене договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече, которая проходила в Сочи 7 февраля.