14.02.2020, 18:04
Россия и Белоруссия подписали соглашение о ценах на газ
ИА «Ореанда-Новости». Россия и Белоруссия подписали соглашение о стоимости газа на этот год. Об этом сообщала пресс-служба «Газпрома».
Соглашение было подписано главой «Газпрома» Алексеем Миллером и белорусским послом Владимиром Семашко сегодня, 14 февраля. На обсуждении вопроса в отношении цены на голубое топливо также присутствовал белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич. В соглашении указана стоимость 1 тысячи кубометров газа в размере 127 долларов. О такой цене договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече, которая проходила в Сочи 7 февраля.
Стоит отметить, что сейчас газ из России поставляется в Белоруссию на основании протокола, подписанного в конце прошлого года на срок до конца февраля 2020 года.
Соглашение было подписано главой «Газпрома» Алексеем Миллером и белорусским послом Владимиром Семашко сегодня, 14 февраля. На обсуждении вопроса в отношении цены на голубое топливо также присутствовал белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич. В соглашении указана стоимость 1 тысячи кубометров газа в размере 127 долларов. О такой цене договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече, которая проходила в Сочи 7 февраля.
Стоит отметить, что сейчас газ из России поставляется в Белоруссию на основании протокола, подписанного в конце прошлого года на срок до конца февраля 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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