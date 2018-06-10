ОРЕАНДА-НОВОСТИ Неприязнь и противоречия между Россией и Западным миром достигли своей отметки кипения. Даже в период холодной войны отношения между двумя мирами не были столь напряженными. Однако на фоне ухудшающихся взаимоотношений с матушкой Европой, Россия смогла заметно улучшить отношения с другими регионами. Огромное количество, дружественных государств и союзников находятся в Африке, на Ближнем Востоке, Латинской Америке и конечно же в Средней и Восточной Азии. И среди огромного количества дружеских к России государств, вполне можно выделить такого товарища как Китай. Его крайне сложно назвать союзником, уж слишком индивидуально это государство. Однако на роль доброго соседа и хорошего экономического партнера он вполне подходит.

И вот буквально на днях произошло ещё одно важное событие в истории двух великих государств. Заместителем министра транспорта Российской Федерации и министром транспорта Китая было подписано соглашение касательно международного автомобильного сообщения.

Данный документ призван кардинально поменять систему грузоперевозок между странами. До подписания данного соглашения любая перевозка должна была быть согласована. Перед доставкой надо было заранее согласовывать маршрут от пункта А к пункту Б. С новым пакетом документов подобные правила полностью убираются. Теперь любой товар можно доставить в любой город Китая или России без каких-либо проблем. Это безусловно положительно скажется на экономике обоих стран, а также поспособствует развитию бизнеса. Безусловно в первую очередь от этого выиграет Дальний Восток, поскольку все перевозки как правило проходят через него. Однако развитие торговли принесёт благо и всей России в целом.

До относительно недавнего времени правила автотранспортных грузооборотов между двумя государствами определялся межправительственным договором от 1992 г. Переговоры по поводу нового двустороннего договора об автотранспортных грузоперевозках начались ещё в 2017 года. В начале марта 2018 года министерства транспорта России и КНР пришли к соглашению и анонсировали новый проект договора двух стран касательно международного автомобильного сообщения.