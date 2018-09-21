ИА «Ореанда-Новости». На встрече, которая прошла на территории Анкары, военными Турецкой Республики и Российской Федерации были определены границы демилитаризованной зоны в провинции Идлиб.



Такое заявление было сделано Министерством обороны Турецкой Республики 21 сентября.



Такое заявление было сделано Министерством обороны Турецкой Республики 21 сентября.

В ведомстве отметили, что в ходе встречи, которая проходила с 19 по 21 сентября, турецкая и российская стороны обсудили вопросы, касающиеся реализации сочинских договорённостей. В Министерстве обороны Турции указали на то, что реализация соглашения продолжается в запланированном режиме.





Лидер Российской Федерации Владимир Путин и президент Турецкой республики Тайип Эрдоган в ходе встречи, которая прошла семнадцатого числа текущего месяца на территории Сочи, договорились создать к середине октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в провинции Идлиб, которая расположена на территории Сирийской Арабской Республики.



Главами министерств обороны двух государств был подписан меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Президентом Турецкой Республики было отмечено, в ней останутся представители оппозиции. Контролировать зону будут турецкие патрули и российская военная полиция.





По словам министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, это соглашение не несёт угрозы территориальной целостности САР. Он подчеркнул, что цель соглашения заключается в “искоренение террористической угрозы”. Министр указал на то, что данный шаг является промежуточным, так как демилитаризованную зону необходимо сформировать, чтобы предотвратить случаи обстрелов из зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб.





Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что боевики организации “Джабхат-ан-Нусра” (запрещена на территории Российской Федерации) обязаны покинуть демилитаризованную зону в Идлибе к середине следующего месяца. Также из сирийской провинции должно быть выведено все тяжёлое вооружение.





Ранее стало известно, что соглашение российского и турецкого лидеров по Идлибу официально распространено в Организации Объединённых Наций.