ИА «Ореанда-Новости». Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад готов принять предложение Москвы по поводу того, что она станет посредником в урегулировании индо-пакистанского конфликта. Индия не поддерживает идею.

В четверг, 28 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил посредничество России в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном, если страны выразят такое желание. Глава пакистанского МИДа Шах Мехмуд Куреши заявил, что насчёт Индии он ничего сказать не может, но заверяет Россию, что Пакистан вполне готов «сесть за стол переговоров и снизить напряжённость». Его слова цитирует местное издание Dawn.

Россия намерена сохранить добрые отношения с обоими государствами. 28 февраля Владимир Путин провёл телефонные переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, в ходе которых попросил его приложить все возможные усилия к деэскалации конфликта.

Приняв предложение России о предоставлении площадки для переговоров, Куреши поблагодарил и руководство США. Дональд Трамп поддерживает идею примирения между Индией и Пакистаном, не желая напряжённости в регионе. Великобритания и другие государства также призывают обе стороны воздержаться от применения силы, с учётом того, что Индия и Пакистан - ядерные державы. Глава пакистанского МИДа сказал, что приветствует тех, кто «протягивает руку мира».

В МИДе Индии, напротив, исключили участие третьей стороны в переговорах, считая, что у обеих стран достаточно своих каналов для взаимодействия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве. Индийская сторона не считает, что провоцирует обострение конфликта, и к тому же официальная позиция Нью-Дели уже получила поддержку мирового сообщества.

Причиной развития конфликта между Исламабадом и Нью-Дели стало нападение смертника на колонну военизированной полиции Индии, которое произошло 14 февраля - в результате взрыва погибло 45 человек. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Джаиш-э-Мухаммед». 26 февраля индийские ВВС совершили ракетно-бомбовый удар по предполагаемой базе террористов в Пакистане, где было уничтожено около 300 террористов. У обеих сторон есть сбитые истребители. 28 февраля Пакистан провёл несколько миномётных обстрелов индийской части штата Джамму и Кашмир у так называемой линии контроля. По утверждению пакистанского руководства, объекты, по которым вели обстрел, были «невоенного» назначения.