. По словам Рябкова, боливийский кризис необходимо решать только лишь конституционным путём.По заявлению представителя российского МИД, Россия не желает того, чтобы в Боливии продолжались беспорядки и волнения после разворота, произошедшего в считанные дни, который привёл к тому, что полностью переформатировался политический ландшафт страны.МИД России призывает также не давать внешним игрокам волю страстям и не пытаться извлечь для себя геополитическую выгоду.