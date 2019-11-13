ИА «Ореанда-Новости» Замглавой МИД России Сергеем Рябковым 13 ноября заявлено о том, что Россия обращается с призывом к другим странам не пытаться извлечь выгоду из того, как складывается внутриполитическая ситуация в Боливии. По словам Рябкова, боливийский кризис необходимо решать только лишь конституционным путём. 

По заявлению представителя российского МИД, Россия не желает того, чтобы в Боливии продолжались беспорядки и волнения после разворота, произошедшего в считанные дни, который привёл к тому, что полностью переформатировался политический ландшафт страны. 

МИД России призывает также не давать внешним игрокам волю страстям и не пытаться извлечь для себя геополитическую выгоду.