13.11.2019, 10:12
Россия обратилась к другим государствам с призывом не пытаться извлечь выгоду из боливийского кризиса
ИА «Ореанда-Новости» Замглавой МИД России Сергеем Рябковым 13 ноября заявлено о том, что Россия обращается с призывом к другим странам не пытаться извлечь выгоду из того, как складывается внутриполитическая ситуация в Боливии. По словам Рябкова, боливийский кризис необходимо решать только лишь конституционным путём.
По заявлению представителя российского МИД, Россия не желает того, чтобы в Боливии продолжались беспорядки и волнения после разворота, произошедшего в считанные дни, который привёл к тому, что полностью переформатировался политический ландшафт страны.
МИД России призывает также не давать внешним игрокам волю страстям и не пытаться извлечь для себя геополитическую выгоду.
По заявлению представителя российского МИД, Россия не желает того, чтобы в Боливии продолжались беспорядки и волнения после разворота, произошедшего в считанные дни, который привёл к тому, что полностью переформатировался политический ландшафт страны.
МИД России призывает также не давать внешним игрокам волю страстям и не пытаться извлечь для себя геополитическую выгоду.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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