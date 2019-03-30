ИА «Ореанда-Новости» На днях, в Минобороны РФ поступило сообщение о том, что спецслужбы Франции и Бельгии собираются осуществить провакационную акцию с целью обвинить Россию и Сирию в использовании химического оружия в провинции Идлиб.



В Центре по примирению враждующих сторон узнали о том, что боевики в провинции Идлиб при поддержке Франции и Бельгии готовят инсценировку приминения российской и сирийской армиями химического оружия.



Как говорит Виктора Купчишина, руководителя центра, представители французских и бельгийских спецслужб встречались в Идлибе с полевыми командирами бандформирований. В ходе встречи обсуждалось создание постановочных съемок, в которых должно было быть показано применение российской и сирийской армиями отравляющих веществ против мирного населения.



В Минобороны указывают, что каждый «отравленный» должен был бы получить $100. При этом в военном ведомстве сообщили, что речь могла бы идти и о реальных пострадавших.