03.02.2020, 21:06
Россия объяснила попадание турецких военных под обстрел в Сирии
ИА «Ореанда-Новости». Россия объяснила попадание турецких военных под обстрел в Сирии, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
По мнению специалистов Минобороны, Турция не предупредила Россию о планируемом передвижении на территории города Идлиб. До этого страны-гаранты безопасности в Сирии всегда оповещали друг друга о своих координатах и передвижениях.
Стоит отметить, что инцидент произошёл сегодня, 3 февраля, в ночное время суток. Сирийские военнослужащие открыли огонь по базам террористов, которые расположены в Идлибе. Вскоре стало известно, что в результате обстрела погибли также и турецкие военные.
По мнению специалистов Минобороны, Турция не предупредила Россию о планируемом передвижении на территории города Идлиб. До этого страны-гаранты безопасности в Сирии всегда оповещали друг друга о своих координатах и передвижениях.
Стоит отметить, что инцидент произошёл сегодня, 3 февраля, в ночное время суток. Сирийские военнослужащие открыли огонь по базам террористов, которые расположены в Идлибе. Вскоре стало известно, что в результате обстрела погибли также и турецкие военные.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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