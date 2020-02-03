ИА «Ореанда-Новости». Россия объяснила попадание турецких военных под обстрел в Сирии, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По мнению специалистов Минобороны, Турция не предупредила Россию о планируемом передвижении на территории города Идлиб. До этого страны-гаранты безопасности в Сирии всегда оповещали друг друга о своих координатах и передвижениях.

Стоит отметить, что инцидент произошёл сегодня, 3 февраля, в ночное время суток. Сирийские военнослужащие открыли огонь по базам террористов, которые расположены в Идлибе. Вскоре стало известно, что в результате обстрела погибли также и турецкие военные.