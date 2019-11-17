ИА «Ореанда-Новости». Россия готова помочь Турции в создании истребителя нового поколения.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на директора ФСВТС (Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ) Дмитрия Шугаева. Он сделал соответствующее заявление на выставке в Дубаи.

Он отметил, что у России действительно есть знания, наработки и другие ресурсы, которыми она может поделиться с турецкими коллегами. Таким образом две страны будут сотрудничать при создании истребителя пятого поколения.

Таким образом государства отреагировали на угрозы Вашингтона. США пригрозило отменить или задержать поставку американских истребителей F-35, которые были выпущены не так давно. Эрдоган отказался разрывать сделку на поставку С-400.