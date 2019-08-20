ИА «Ореанда-Новости». Зампред комитета Госдумы по обороне. 18 августа Пентагон осуществил запуск крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полёта свыше 500 км.. Испытания состоялись на острове Сан-Николас в штате Калифорния, ракета точно поразила заданную цель.

Этот случай нельзя оставлять без внимания, потому что США пытаются «насадить свой гегемонизм» в рамках испытаний данной ракеты, отметил депутат Швыткин. По его мнению, запуск ракеты спустя меньше месяца после разрыва договора РСМД свидетельствует о том, что американцы нарушали договор до официального выхода из него.

При этом позиция России заключается в том, что Москва в полном объёме выполняла все взятые на себя обязательства в рамках ДРСМД. В настоящий момент перед Россией стоит задача не втянуть себя в гонку вооружений, заключил депутат.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая. В Москве не раз опровергали обвинения в нарушении договора и в ответ решили приостановить выполнение его условий. В результате со 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.