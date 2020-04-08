08.04.2020, 22:00
Россия отправила свои тест-системы на коронавирус в более чем 30 стран
ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россией уже были отправлены отечественные тесты на выявление COVID-19 в более, чем 30 стран.
Отмечается, что в первую очередь помощь была предоставлена партнёрам РФ по Евразийскому Экономическому пространству и странам СНГ.
Ранее, 7 апреля, руководитель медико-биологического агентства сообщила, что эти чувствительность таких тестов максимальная, что позволяет выявлять вирус с высоким уровнем точности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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