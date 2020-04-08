ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россией уже были отправлены отечественные тесты на выявление COVID-19 в более, чем 30 стран.

Отмечается, что в первую очередь помощь была предоставлена партнёрам РФ по Евразийскому Экономическому пространству и странам СНГ.

Ранее, 7 апреля, руководитель медико-биологического агентства сообщила, что эти чувствительность таких тестов максимальная, что позволяет выявлять вирус с высоким уровнем точности.