Россия отреагировала на освобождение в Литве двух россиян, осуждённых за шпионаж
ИА «Ореанда-Новости». Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, чем вызвал одобрение Кремля.
Об этом сообщается на сайте лидера Литовской Республики.
Николай Филипченко и Сергей Моисеенко получили освобождение от отбывания остатка срока наказания. Первый был осуждён в 2017 году к десяти годам тюрьмы, второго осудили на 10,5 лет лишения свободы.
На главу Литвы повлиял доклад комиссии по помилованиям. После этого он решил освободить россиян.
Официальные лица и общественные деятели России уже отреагировали на «щедрый жест» со стороны Литовского лидера. Меры назвали проявлением гуманизма. Сообщается, что власти страны продумывают ответные шаги.
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