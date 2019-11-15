ИА «Ореанда-Новости». Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, чем вызвал одобрение Кремля.

Об этом сообщается на сайте лидера Литовской Республики.

Николай Филипченко и Сергей Моисеенко получили освобождение от отбывания остатка срока наказания. Первый был осуждён в 2017 году к десяти годам тюрьмы, второго осудили на 10,5 лет лишения свободы.

На главу Литвы повлиял доклад комиссии по помилованиям. После этого он решил освободить россиян.

Официальные лица и общественные деятели России уже отреагировали на «щедрый жест» со стороны Литовского лидера. Меры назвали проявлением гуманизма. Сообщается, что власти страны продумывают ответные шаги.







