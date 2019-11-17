Россия поможет Абхазии в тушении пожаров ещё одним самолётом
ИА «Ореанда-Новости». Российский самолёт вылетел для помощи Абхазии в тушении пожаров.
Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства.
Самолёт-амфибия направился в Абхазию для усиления группировки МЧС России. Российская авиация была направлена на территорию страны для помощи в ликвидации природных пожаров.
10 ноября сильный пожар был обнаружен в лесах района Двуречья и Сухумского района. В огне находилось примерно 200 гектаров лесистой территории. Заместитель министра по ЧС республики уже сообщил, что «основу» пожара пока что составляет трава.
С 16 ноября с абхазскими природными пожарами помогает российский вертолёт Ми-8. Накануне он совершил почти 30 сливов, за которые сбросил на пожары около 145 тонн воды.
На данный момент в Абхазии горят 11 гектаров.
Комментарии