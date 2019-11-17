ИА «Ореанда-Новости». Российский самолёт вылетел для помощи Абхазии в тушении пожаров.

Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства.

Самолёт-амфибия направился в Абхазию для усиления группировки МЧС России. Российская авиация была направлена на территорию страны для помощи в ликвидации природных пожаров.

10 ноября сильный пожар был обнаружен в лесах района Двуречья и Сухумского района. В огне находилось примерно 200 гектаров лесистой территории. Заместитель министра по ЧС республики уже сообщил, что «основу» пожара пока что составляет трава.

С 16 ноября с абхазскими природными пожарами помогает российский вертолёт Ми-8. Накануне он совершил почти 30 сливов, за которые сбросил на пожары около 145 тонн воды.

На данный момент в Абхазии горят 11 гектаров.