ИА «Ореанда-Новости» . Россия поможет Венесуэле укрепить потенциал её вооруженных сил. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя иностранных дел России Сергея Рябкова.

«Мы будем, конечно, в рамках имеющихся соглашений вести мероприятия, позволяющие укреплять потенциал вооруженных сил этой страны», — заявил дипломат.

Он также отметил, что внешнеполитическое ведомство неоднократно отвергало спекуляции на тему российского военного присутствия в Венесуэле. «Хочу вновь подчеркнуть, что речь идёт именно о работе с техникой, которая туда поставлялась», — заключил Рябков.

В марте стало известно, что российский самолёт прилетел в Венесуэлу. 24 июня в страну прибыл ещё один рейс из России. Рябков тогда сообщил, что российские военные прибыли в южноамериканскую страну для обслуживания военной техники.

Президент США Дональд Трамп 27 марта заявил, что российские военные должны покинуть венесуэльскую территорию. Организация Американских государств и Вашингтон обвинили Москву в «безрассудной эскалации» ситуации в Венесуэле. В России же указывали, что военные пробудут в латиноамериканской стране «сколько потребуется», а новые миссии могут прибыть в страну в рамках существующих договоров.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов Евросоюза и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.