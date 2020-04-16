16.04.2020, 14:01
Россия прокомментировала готовность Трампа помочь в противостоянии коронавирусу
ИА «Ореанда-Новости». Готовность американского президента Дональда Трампа оказать помощь РФ в противостоянии коронавирусу представитель МИД Сергей Рябков назвал ответственным подходом, рассказывает РИА Новости.
Дипломат заявил, что Россией с признательностью воспринимается подтверждение США предоставить РФ такое содействие в случае необходимости.
Рябковым было также сказано, что соответствующие службы России начнут работать над этим вопросом, если в этом появится потребность.
Ранее шестнадцатого апреля президент США заявил, что Вашингтон готов направить в РФ и в другие государства аппараты для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Дипломат заявил, что Россией с признательностью воспринимается подтверждение США предоставить РФ такое содействие в случае необходимости.
Рябковым было также сказано, что соответствующие службы России начнут работать над этим вопросом, если в этом появится потребность.
Ранее шестнадцатого апреля президент США заявил, что Вашингтон готов направить в РФ и в другие государства аппараты для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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