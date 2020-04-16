Готовность американского президента Дональда Трампа оказать помощь РФ в противостоянии коронавирусу представитель МИД Сергей Рябков назвал ответственным подходом, рассказывает РИА Новости.Дипломат заявил, чтоРябковым было также сказано, что соответствующие службы России начнут работать над этим вопросом, если в этом появится потребность.Ранее шестнадцатого апреля).