24.02.2020, 11:21
Россия совершит наблюдательный полёт над территорией Турции
ИА «Ореанда-Новости». Сергей Рыжков, работающий на должности начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности, рассказал о том, что РФ планирует 25-28 февраля совершить наблюдательный полёт над территорией Турции.
Рыжков уведомил, что полёт будет совершаться с 25 по 28 февраля. Также им было сказано, что дальность полёта составит тысячу девятьсот километров.
Он отмечает, что российское воздушное судно будет выполнять полёт по маршруту, который был согласован с наблюдаемой стороной.
Данные полёты выполняются для того, чтобы содействовать транспарентности и большей открытости в военных действиях стран-участниц.
Рыжков уведомил, что полёт будет совершаться с 25 по 28 февраля. Также им было сказано, что дальность полёта составит тысячу девятьсот километров.
Он отмечает, что российское воздушное судно будет выполнять полёт по маршруту, который был согласован с наблюдаемой стороной.
Данные полёты выполняются для того, чтобы содействовать транспарентности и большей открытости в военных действиях стран-участниц.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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