ИА «Ореанда-Новости». Сергей Рыжков, работающий на должности начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности, рассказал о том, что РФ планирует 25-28 февраля совершить наблюдательный полёт над территорией Турции. 

Рыжков уведомил, что полёт будет совершаться с 25 по 28 февраля. Также им было сказано, что дальность полёта составит тысячу девятьсот километров. 

Он отмечает, что российское воздушное судно будет выполнять полёт по маршруту, который был согласован с наблюдаемой стороной. 

Данные полёты выполняются для того, чтобы содействовать транспарентности и большей открытости в военных действиях стран-участниц. 