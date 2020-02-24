Рыжков уведомил, что полёт будет совершаться с 25 по 28 февраля. Также им было сказано, что дальность полёта составит тысячу девятьсот километров.Он отмечает, чтоДанные полёты выполняются для того, чтобы содействовать транспарентности и большей открытости в военных действиях стран-участниц.