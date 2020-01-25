25.01.2020, 17:32
Россиян хотят эвакуировать из Уханя
ИА «Ореанда-Новости». Российское посольство в Китае прорабатывает вопрос организации россиян из провинции Хубэй, а также города Уханя, который сейчас закрыт из-за коронавируса, пишет «МК».
Дипломаты уже направили китайской стороне запрос о порядке выезда иностранных граждан из Уханя. Официальный ответ пока не получен.
Кроме того, была открыта специальная линия связи с гражданами России, которые находятся в Ухане и Хубэе. Они могут написать о проблемах, их местонахождении, а также о том, если у них есть желание покинуть Хубэй. В посольстве отметили, что среди заражённых россиян нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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