ИА «Ореанда-Новости». Российское посольство в Китае прорабатывает вопрос организации россиян из провинции Хубэй, а также города Уханя, который сейчас закрыт из-за коронавируса, пишет «МК».



Дипломаты уже направили китайской стороне запрос о порядке выезда иностранных граждан из Уханя. Официальный ответ пока не получен.



Кроме того, была открыта специальная линия связи с гражданами России, которые находятся в Ухане и Хубэе. Они могут написать о проблемах, их местонахождении, а также о том, если у них есть желание покинуть Хубэй. В посольстве отметили, что среди заражённых россиян нет.