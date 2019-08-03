ИА «Ореанда-Новости» Как сообщает Роспотребнадзор, особенно велик риск заражения инфекциями и паразитами в Африке, Южной Америке и островах Тихого океана.

По словам специалистов заболевания могут попасть в организм туристов через воду, плохо помытые фрукты, через половые контакты. Также велик риск подхватить инфекцию через комаров и других кровососущих насекомых.

В Роспотребнадзоре добавили, что тропические инфекции могут протекать в тяжёлой форме и трудно поддаются лечению.

Чтобы обезопасить себя на отдыхе, необходимо тщательно мыть фрукты горячей водой, пить воду только из бутылки (либо кипячёную) и не пробовать неизвестные продукты. Ни в коем случае нельзя забывать и про личную гигиену: мыть руки и не контактировать с животными.