30.12.2019, 11:34
Россияне поделились информацией о том, какие странные желания они хотят исполнить в путешествиях
ИА «Ореанда-Новости». Туристы из России поделились планами на путешествия в следующем году, а также рассказали о том, какие странные желания хотят в этих путешествиях осуществить. Об этом стали известно по результатам опроса, проведенного компанией Aviasales, который поступил в редакции "Ленты.ру".
Согласно опросу, часть респондентов в 2020 году собирается путешествовать без багажа, чтобы сэкономить на авиаперелёте. Об этом заявили 13 процентов опрошенных. Ещё 9 процентов заявили, что хотят в середине рабочей недели поехать в отпуск по горящей путевке.
6 процентов участвовавших в опросе сказали, что посидят в баре с местными жителями. 5 процентов респондентов заявили, что не будут пользоваться картой местности и пойдут, "куда глаза глядят". 4 процента отвечавших признались, что хотят попробовать неизвестные продукты на рынке.
2 процента давших ответ заявили, что хотят не путешествие потратить не более 100 долларов.
Согласно опросу, часть респондентов в 2020 году собирается путешествовать без багажа, чтобы сэкономить на авиаперелёте. Об этом заявили 13 процентов опрошенных. Ещё 9 процентов заявили, что хотят в середине рабочей недели поехать в отпуск по горящей путевке.
6 процентов участвовавших в опросе сказали, что посидят в баре с местными жителями. 5 процентов респондентов заявили, что не будут пользоваться картой местности и пойдут, "куда глаза глядят". 4 процента отвечавших признались, что хотят попробовать неизвестные продукты на рынке.
2 процента давших ответ заявили, что хотят не путешествие потратить не более 100 долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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