11.11.2019, 15:16
Россияне всё чаще едут в Монако
ИА «Ореанда-Новости»Россиянами в 2019 году в Монако было забронировано около 46 000 ночевок. Этот показатель больше показателя предыдущего года на 5,7 процента, если принимать во внимание аналогичный период времени. Об этом сообщают в управлению по туризму Монако.
По этому показателю Россию занимает пятое место. Впереди неё находятся лишь четыре страны: Франция, Великобритания, США и Италия. Жители этих стран чаще остальных также бронируют номера в Монако, если им необходимо посетить княжество по делам.
В управлении сказали, что 17 процентов туристов посетили Монако, чтобы подправить здоровье. Более 17 тысяч ночей в княжестве провели гости, которые прибыли на различные мероприятия, связанные со сферой информационных технологий.
По этому показателю Россию занимает пятое место. Впереди неё находятся лишь четыре страны: Франция, Великобритания, США и Италия. Жители этих стран чаще остальных также бронируют номера в Монако, если им необходимо посетить княжество по делам.
В управлении сказали, что 17 процентов туристов посетили Монако, чтобы подправить здоровье. Более 17 тысяч ночей в княжестве провели гости, которые прибыли на различные мероприятия, связанные со сферой информационных технологий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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