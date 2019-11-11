По этому показателю Россию занимает пятое место. Впереди неё находятся лишь четыре страны: Франция, Великобритания, США и Италия. Жители этих стран чаще остальных также бронируют номера в Монако, если им необходимо посетить княжество по делам.В управлении сказали, что 17 процентов туристов посетили Монако, чтобы подправить здоровье. Более 17 тысяч ночей в княжестве провели гости, которые прибыли на различные мероприятия, связанные со сферой информационных технологий.