ИА «Ореанда-Новости» По данным опроса ВЦИОМ, 74 % российских граждан убеждены, что у мужчины и женщины располагают равными возможностями участия в жизни общества в стране. 21 % полагают, что представители сильного пола всё же находятся в более привилегированном положении, 29 % считают, что мужчинам легче добиться справедливой оплаты труда, и лишь 2 % отрицают этот факт. Две трети опрошенных уверены, что возможности мужчин и женщин равны при выборе работы и в отношении возможности работать по профессии. В отношении образования 92 % россиян согласились с тем, что здесь достигнуто равенство полов.