ИА «Ореанда-Новости». О сложившейся ситуации на борту круизного судна Diamond Princess рассказал Олег Щербаков, житель Казани, попавший под карантин на лайнере вместе с супругой и детьми.

Мужчина сообщил о том, как 1 февраля судно вышло из порта Окинавы в Японии и должно было прибыть в Токио через три дня. Однако вскоре пассажирам объявили, что с лайнера в Гонконге сошёл 80-летний пассажир из Китая, заболевший коронавирусом, и корабль поставили на карантин у побережья Якогамы. Всем людям, находившемся на борту судна, был предоставлен выход в сеть для связи с родными и друзьями.

Олег Щербаков также рассказал, что немного позже на корабль поднялись специалисты карантинной службы в спецодежде для измерения температуры тела и диагностики состояния здоровья всех пассажиров и членов экипажа.

Напомним, что в результате проведенного исследования заражение вирусом выявили у 10 человек на борту лайнера.