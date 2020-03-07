ИА «Ореанда-Новости» . На известного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершили нападение на территории шведского города Евле на востоке страны. Об инциденте сообщило издание в Швеции «Aftonbladet».

Нападение совершили в квартире 32-летнего блогера. Тумсо удалось отбиться от нападавшего. По подозрению в совершении данного преступления шведская полиция задержала 29-летнего россиянина.

Прокурор города сообщил, что пойманный на месте совершения нападения россиянин полностью отрицает свою вину. Кроме того, сначала правоохранительные органы подозревали в покушении на убийство и самого чеченского блогера, поскольку оба участника потасовки нанесли друг друга значительные травмы. Позже следователи пришли к выводу о том, что Абдурахманов действовал в пределах самообороны.

Сразу после драки блогер снял видеозапись, на которой задал лежащему в крови сопернику вопросы о нападении. На записи видно, что гражданин России признаётся, что приехал из Москвы, однако отрицает попытку убить чеченского блогера.