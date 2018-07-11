Российская делегация в Парламентской ассамблеи ОБСЕ покинула берлинский зал заседаний
ИА «Ореанда-Новости». 11 июля делегация России в Парламентской ассамблеи ОБСЕ покинула берлинский зал заседаний. Это произошло из-за нарушения регламента при голосовании за антироссийские резолюции.
По сообщению главы делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, Российская делегация потребовала отложить рассмотрение антироссийской резолюции, а также последующей, касательно Крыма и города Севастополь. Причиной подобного заявления стало нарушение регламента ассамблеи.
Как стало известно, конфликтная ситуация возникла из-за отсутствия депутатов с Украины, подписывавших данные резолюции. Также в свое время они выдвигали обвинения против Российской Федерации без предоставления каких-либо доказательств.
Как утверждает спикер Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели, нарушений в регламенте ассамблеи не было зафиксировано. Напомним, что Церетели был переизбран в среду на эту должность. По его мнению, требования российской делегации необоснованны. Толстой просил отложить рассмотрение резолюций, которые имеют явный антироссийский характер, из-за того, что председатель ассамблеи не был письменно уведомлен об отсутствии части членов заседания. В особенности упор делался на тех, чья подпись была поставлена на документах, относящихся к разбирательству.
По словам Церетели, никто, кроме российской делегации, не поддержал идею отложить рассмотрение резолюций. Более того, спикер сделал акцент на том, что информация об отсутствии кого-либо на заседании должна быть передана соответствующим образом. Данный пункт совершенно не означает, что сведения в обязательном порядке должны быть представлены в письменной форме. Георгий Церетели говорит о том, что в мире информационных технологий данное сообщение может быть послано через e-mail, мессенджеры или социальные сети, а также просто быть передано в ходе телефонного разговора с председателем.
Как стало известно, еще 7 июля Петр Толстой, вице-спикер Госдумы, призвал участников ассамблеи закрыть рассмотрение трех проектов антироссийских резолюций. Она также настаивал на том, чтобы их разработчики посетили Россию в ходе официального визита. Отклика у членов ассамблеи призвания главы российской делегации не нашли.
После возникшего недопонимания в парламентской ассамблеи, Владимир Джабаров, первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации, заявил, что Россия не намерена голосовать за проект берлинской резолюции. Также будет рассмотрена возможность выхода России из ПА ОБСЕ.
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